Популярний український актор та зірка серіалу "Фортечна" Тарас Цимбалюк, який під час війни розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненком і вже закрутив новий роман зі Світланою Готочкіною, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист поділився незвичайним фото, де продемонстрував стильний аутфіт.

Як бачимо, на новій фотографії Тарас зображений, мабуть, у ліфті з дерев'яним фасадом. Перед камерою він з'явився у чорному светрі та строгому бежевому пальті. На його обличчі модні сонцезахисні окуляри та самовпевнений вираз.

У підписі до публікації Цимбалюк коротко написав: "Весна". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію актора:

"Мати рідна! Хоч би Григорій Іванович не побачив це фото, бо пахне розлученням".

"Справжній герой - герой сучасності та мужності".

"Крутяк!".

"Сподіваємося, що все буде гаразд".

"Що за пацаняка?".

"Дуже модний козак".

"Який крутий".

"Як вам ця весна?"

"Прекрасний".

"Класний".

"Суперський".

"Ох, красень".

"Стильне пальто".

Нагадаємо, "А далі буде…": Еллерт з "Холостячки" звернувся до українців з незвичайним посланням.

Як повідомляла Politeka, "Не сидить в сльозах, а сяє": Квіткова після розриву з Добриніним вийшла в люди у незвичайному образі.

Також Politeka писала, що "Ми обрали…": Коляденко несподівано возз'єднався з Іриною Білик заради важливої ​​місії.