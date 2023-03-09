Цього разу артистки вирішили порушити особисті та інтимні теми. Однак поведінка зірок та їх висловлювання викликали суперечки в мережі - багато хто був спантеличений спробами Ольги та Марії перекричати один одного і розповісти свою історію з минулого.

«Взагалі це має бути те, що не увійшло до випуску! Ми знімали відео про перші побачення, які ви бачили. Але сьогодні такий день, дівчата, що якщо й іржати, то істерично, бо є відчуття, що лише ми, українки, розуміємо цей стан. Тому соррі віри мач, але це найбожевільніший випуск «Дорослі Дівчата» - зізналася Марія.

У мережі висловили свою думку після побаченого, деякі вирішили зіпсувати через поведінку зірок:

«Дівчата, я так народилася; Яка ви дурна 😂; Яка там досвідчена? Вже півстоліття одружена; Не вірю, вибачте; Ох і пошлячки тут зібралися;

На ваш тандем можна дивитися вічно, але навіщо ж так репетувати?; Завжди дивилася кожен випуск, але вчора почала дивитися і вимкнула. Дівчата ви один одного перекрикуєте, це неможливо, у мене навіть голова розболілася…».

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