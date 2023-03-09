Співачка Оля Полякова влаштувала запальний концерт із новою україномовною програмою під назвою "Все буде добре". Цю подію вона приурочила до 8 березня. Вона виконала не лише старі хіти, а й кілька абсолютно нових пісень, у яких заспівала про хворобливі почуття під час війни. Артистка поділилася фото з концерту в Інстаграм .
Оля Полякова розповіла, що першими почути оновлену концертну програму Полякової могли військовослужбовці, волонтери, працівники ДСНС та медики. Для них співачка влаштувала окремий денний концерт безкоштовно. А от увечері послухати концерт уже прийшли звичайні глядачі.
На особливу увагу заслуговує наряд артистки. Співачка Оля Полякова вийшла на сцену у довгій білій сукні із золотим корсетом, а ззаду виднілася світла накидка, яку прикрашали вишиті золоті колоски. На голову артистка вдягла величну корону.
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Користувачі мережі оцінили новий образ Олі, порівнявши його з образом валькірії: "У нових образах вас не впізнати", "Найкраща з найкращих, Красуня", "Оля, принцеса-воїн", "Неймовірна", "Оля, шикарна валькірія!".
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Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.
Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.
Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.