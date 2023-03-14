Пройшло жеребкування Євробачення 2023 і стало відомо, під яким номером український гурт TVORCHI виступить на конкурсі в Ліверпулі.

Як пише Politeka.net , Євробачення 2023 року пройде в Ліверпулі 9 травня. Тому сьогодні, 13 березня, пройшло жеребкування представників країн, на якому назвали, під яким номером хтось виступить. Про це повідомляє "Суспільне" у своєму блозі Інстаграм.

"У фіналі Євробачення-2023 Україна виступить під номером 19!"

Великобританія виступатиме двадцять шостою.

За результатами жеребкування під час зустрічі глав делегацій країн-учасниць визначили порядковий номер виступу TVORCHI у фіналі конкурсу", - написано було у публікації.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Такий же номер, як у Go_A у фіналі євробачення 2021. Бажаю удачі";

"Ого! Це супер крутий номер! TVORCHI бажаємо легкого крутого виступу".

А до цього повідомлялося, що гурт TVORCHI відзначився виконанням україномовної пісні. Гурт активно зараз готується до виступу на міжнародному конкурсі.

"Що відбувалося за лаштунками фотосесії TVORCHI, Джефрі заспівав "Цей сон", розпитали музикантів про підготовку до Ліверпуля, промотур, якими будуть костюми на шоу та нову версію пісні "Heart of Steel", - зазначили в публікації.

Нагадаємо, TVORCHI представили оновлену версію пісні для "Євробачення-2023"

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