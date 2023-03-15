Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу блогерка поділилася чарівними фотографіями із сином Левом.

На нових знімках Даша та маленький Левчик знято у просторій кімнаті біля дзеркала, дівчина знімає їх на телефон. На цих фото можна помітити, як малюк підріс останнім часом. Перед камерою Даша з'явилася у простому зручному образі – на ній широкі джинси та біла футболка оверсайз. Її волосся розпущене і недбало покладене, а на обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка, вона весь час обіймає сина.

У підписі до публікації Квіткова напсіала просто: "Мама та син". А шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:

"Ви такі класні, мама та син".

"Такий уже дорослий і стильний красень".

"Як же ви гарні".

"Яка благодать".

"Ой, клас, які ви гарні".

"Які ви класні".

"Сильно мамин".

"Красиві та стильні".

"Які гарні фото".

"Ви такі класні та стильні".

"Ну які гарні".

"Ви – такі стильні".

"Неймовірно красиві".

Нагадаємо, "Ціню кожну мить": "Холостяк" Добринін після розставання з Квітковою показав, як проводить час з сином.

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