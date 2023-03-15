Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати пісне шоколадно-апельсиново печиво з горіхами.

"Воно дуже смачне та ароматне. Готується легко і швидко із простих інгредієнтів 🙌❤️", — радить зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

300 борошна

40 г какао-порошку

140 г цукрової пудри

8 г розпушувача

дрібка солі

150 мл соняшникової олії (рафінованої)

130 мл апельсинового фрешу або води

цедра одного апельсина

Також додатково беремо:

40 г цукрової пудри

50 г горіхів (мигдаль, кеш’ю або волоський горіх)

Одразу натираємо цедру апельсину. Розрізаємо апельсин і вичавлюємо сік (замість соку можна використати воду, чай або каву). Додаємо до фрешу з цедрою рослинну олію та цукрову пудру. Перемішуємо та пробиваємо цю масу занурювальним блендером декілька хвилин, щоб утворилася емульсія (вода об’єдналася з маслом). Додаємо до цієї маси за допомогою сита сухі інгредієнти: какао-порошок, розпушувач, сіль та борошно. Добре змішуємо тісто силіконовою лопаткою.

Далі формуємо печиво: робимо невеликі кульки діаметром 3-3,5 см, обвалюємо їх у цукровій пудрі, а в серединку кладемо горішок. Викладаємо сформоване печиво на пергамент та відправляємо випікатися в розігріту до 175 градусів духовку на 15-16 хвилин. Дочекайтеся поки печиво охолоне, та насолоджуйтесь.

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