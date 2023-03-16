Нещодавно стало відомо про розрив відносин між Дашею Квітковою та Микитою Добриніним. Пара прожила разом майже п'ять років, але у відносинах утворилася криза, яку їм не вдалося побороти, навіть заради маленького сина. Але блогер не засмучуватиметься і продовжує свою роботу. Кілька годин тому вона понастальгувала і показала свої архівні знімки в Інстаграм-Сторіз.
Зокрема, Даша Квіткова показала, як із роками змінилася її зовнішність. На кадрах, які Даша опублікувала, вона показала, як виглядала у 2017 та 2018 році, коли ще експериментувала з кольором свого волосся.
Даша виявляється була брюнеткою і віддавала перевагу макіяжу в темних відтінках. Блогерша показала відповідну фотографію. Вже з 2018 року вона відростила волосся та пофарбувала локони у блонд.
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Також Даша Квіткова зазначила, що їй досі доводиться боротися із самою собою та своїми страхами.
"Не всі бачать, як мені довелося попрацювати над собою, щоб бути тією, ким я є зараз. Дашею, яка зняла рожеві окуляри. Даша, яка плаче, коли хоче і продовжує трансформацію. Яка відчуває як страшно. Але не зупиняється", – додала вона.
Нагадаємо, що невдоволена Квіткова зізналася у провальній пластиці та несподіваних наслідках.
Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Квіткова в білизні вразила фігурою після схуднення.
Також Politeka писала, що Квіткова з "Холостяка" показала обличчя зблизька у новій фотосесії.