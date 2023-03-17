Відома співачка Оля Цибульська поділилася кумедним відео, в якому розповіла про саму класну "штуку" на світі.

Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так, цього разу зірка виклала чергове веселе відео, в якому розповіла про саму класну "штуку".

У короткому ролику Оля знята в цікавій локації і з незвичайного ракурсу – вона стоїть біля дзеркала підсвіченого і позує вниз, де, мабуть, лежить її телефон із записом. Перед камерою артистка з'явилася в розкішній світлій сукні з яскравим квітковим візерунком і пишною подолом, якоїсь миті Оля починає їм трясти.

У відео Цибульська весело каже: "Найкласніша штука на світі - це штука баксів". А у підписі до публікації зірка написала: "Працюємо, щоб донатити. Жартуємо, щоб триматися".

Шанувальники не пройшли повз нього і почали лайкати та коментувати відео:

"Як гарно".

"Вогонь".

"Вау, яке плаття".

"Ой, так".

"Факт".

"Справжня циганочка".

"Боже, Цибулько, досить "веселити".

Нагадаємо, "Підставили всіх": Ліда Лі висловилася про скандал із чоловіками-артистами, які втекли за кордон.

Як повідомляла Politeka, "У нас був тільки день, але…": Зарицька KAZKA розповіла про незвичайний досвід у Лондоні.

Також Politeka писала, що "На жаль, з технічних причин": Аліна Паш повідомила сумну новину, фанати схвильовані.