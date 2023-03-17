Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так, цього разу зірка виклала чергове веселе відео, в якому розповіла про саму класну "штуку".
У короткому ролику Оля знята в цікавій локації і з незвичайного ракурсу – вона стоїть біля дзеркала підсвіченого і позує вниз, де, мабуть, лежить її телефон із записом. Перед камерою артистка з'явилася в розкішній світлій сукні з яскравим квітковим візерунком і пишною подолом, якоїсь миті Оля починає їм трясти.
У відео Цибульська весело каже: "Найкласніша штука на світі - це штука баксів". А у підписі до публікації зірка написала: "Працюємо, щоб донатити. Жартуємо, щоб триматися".
Шанувальники не пройшли повз нього і почали лайкати та коментувати відео:
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"Як гарно".
"Вогонь".
"Вау, яке плаття".
"Ой, так".
"Факт".
"Справжня циганочка".
"Боже, Цибулько, досить "веселити".
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