Відомий шеф-кухар та суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом однієї з найпопулярніших італійських страв.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати ідеальну карбонару.

"Ну вміють італійці готувати, нічого не скажеш: піца, паста, фетучіні, різотто, лазанья… список можна продовжувати ще довго) Сьогодні ділюся рецептом ідеальної традиційної карбонари, яка підійде як для обіду, так й для вечері! 🤤", — пише суддя "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

• Пармезан — 100 г

• Яйця — 3 жовтки

• Паста — 100-150 г

• Перець чорний — 10 г

• Гуанчале або підчеревок — 150 г

Гуанчале або підчеревок обсмажуємо. Жир, що витопився, зливаємо, та далі використаємо для соусу. Додаємо до ароматного жиру яєчні жовтки та дрібно натертий пармезан, перчимо та добре все перемішуємо, щоб маса була однорідною.

Відварюємо пасту аль денте, викладаємо її на пательню, додаємо соус та трошки тримаємо на невеликому вогні. Викладаємо порцію пасти з соусом на тарілку, а зверху — шматочки обсмаженого гуанчале чи підчеревину.

Українці в коментарях оцінили рецепт:

"Виглядає ну дуже апетитно 😍";

"Ектор, в мене аж слюні потекли! На таке не можна дивитись, коли голодна 👍👍👍🤤🤤🤤 обов‘язково спробую!".

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.

Також Politeka писала, что Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, з чого приготувати поживний сніданок.