Популярний український радіоведучий та інтерв'юер Слава Дьомін вирішив розповісти про своє минуле та висловився про життя у різних містах. Свою посаду він супроводжував новим кадром, чим привернув увагу.

«Сьогодні рівно 18 років, як я зі Львова переїхав до Києва! За цей час столиця пережила Революцію Гідності, мерство Черновецького, Євробачення, фінал Ліги Чемпіонів та... обстріл ракетами! Тут народився мій син, тут я одружився і розлучився 😀

Але як і 18 років тому в цьому місті каштанів усміхаються люди, тече гарний Дніпро і ніяк не відремонтують дороги на Подолі Київ, я люблю тебе! 💙» - оригінально висловився Дьомін.

У мережі підтримали: «Стільки подій трапилося за 18 років, але Ви неймовірні 😍; Переїдь у Бахмут щоб таке не писати; Так ви мій земляк львівський хлопець».

Раніше Слава Дьомін заявив, що вчить свого сина радувати жінок не лише у свята. Він зазначив, що важливо балувати жінок у будь-який день року.

"Як я ставлюся до 8 березня? Я навчаю сина, що дівчатам потрібно говорити компліменти і дарувати квіти не тільки 8 березня або день народження. Це можна робити будь-якого дня року. Адже ви, дівчата, прекрасні!", - зазначив знаменитий українець .

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