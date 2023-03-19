Українська шеф-кухар Ольга Мартиновська, суддя "Майстер Шеф", показала себе та розповіла, куди зникла з дочкою.

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка стала суддею "Майстер Шеф". Після зйомок чергового сезону зірка вирішила поїхати працювати до Ніцци, Франція, куди забрала свою дочку - Віру. Шеф-кухар також нещодавно шукала собі помічницю для роботи у Франції та зверталася до фанатів. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення зайнялася організацією благодійних вечерь, збираючи гроші для України.

Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Мартиновська вирішила розповісти, чому й куди пропадала, поділившись кадрами.

"Ми трохи звикли з Вірою. До цього дня у пошуках житла, школа, нові друзі. А рідненьку бомбардують", - почала Ольга.

"Але ми впораємося. Бо з Вірочкою можна і в розвідку і хоч куди. Вона - сила", - продовжила шеф-кухар.

"Місяць пошуків квартири = 0. Шукаю в Каннах (або дуже поряд), бо прив'язка до роботи. Дуже шукаємо", - додала наприкінці Мартиновська.

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