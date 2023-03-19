Нещодавно в Україні розгорівся скандал із митцями-зрадниками після того, як стендапер Андрій Щегель втік до Туреччини та зухвало про це заявив, а режисер Тарас Голубков, отримавши дозвіл на зйомки в Європі документалки про війну, по дорозі заїхав у москву знімати кліп для російської співачки. Піля цього Мінкульт посилив правила отримання дозволу для виїзду чоловіків-артистів за кордон.

Учасники TVORCHI Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні боялися, що теж тепер не зможуть виїхати з України, але ситуацію вдалося владнати. На офіційній сторінці гурту в Instagram опублікували яскраві кадри поїздки дуету до столиці Кенії, де їх запросили виступити на відкритті муралу в рамках проекту «Стіна».

"Найробі, «Зелене місто під сонцем», серце Кенії. Ми на місці. Подолали кілометри в повітрі та по землі, щоб відзначити дипломатичні та культурні відносини між Кенією та Україною та стати учасниками проекту The Wall. Побували на відкритті муралу «Grains of culture», який у центрі міста намалювали разом українські та кенійські художники. Серед символів на муралі зображене те, що об’єднує наші країни: вільне майбутнє, національна ідентичність, сила та стійкість", — розповіли TVORCHI.

За словами музикантів, «Стіна» символізує броню, яка відгороджує цивілізований світ від війни, і нагадує про боротьбу, яку Україна веде сьогодні. Саме про це вони говорили з африканськими та міжнародними медіа, а також про співпрацю між Україною та Кенією.

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