Український танцюрист та хореограф Влад Яма, який втік у США, показав фото із минулого життя.

Як пише Politeka.net, Влад Яма – відомий український танцюрист та хореограф, який судив проекти "Україна має талант", а також "Танці зі зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Росії Влад ухвалив рішення залишити Україну разом із дружиною та дитиною. В інтерв'ю зірка зізнавалася, що встигла виїхати до введення обмежень. Але деякі колеги, такі як Євген Кіт, сумніваються у цьому. Не забуває Влад і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка опублікував кадри, де з'явився з бородою та вкрив білим голову.

"Моє попереднє життя", - лаконічно написав Влад під кадрами.

Після цього Влад показав себе повність, де був у чорно-білій сукні та шкарпетках.

"Точно", - написав зірка.

До цього Влад показав досягнення свого сина у публікації.

"Тим часом у Леона теж є своя медаль. Дитячий забіг - 2км! Але наступного разу вони з другом обіцяють пробігти більше!

Батьки бігли поруч, Ліліана з візком теж допомагала. Радість сина не менш яскрава, ніж під час особистого півмарафону", - написав Влад.

Нагадаємо, дружина Влада Ями, який втік у США, здивувала фото-спогадами.

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