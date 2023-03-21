Відома блогерка Даша Квіткова поділилася кадрами з нової фотосесії та нарвалася на критику.

Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася незвичайними кадрами із нової фотосесії, але натрапила на критику шанувальників.

Як видно, на нових знімках Дашу знято на прогулянці Києвом, вона кокетливо позує фотографу, кидаючи загадкові погляди в об'єктив. Перед камерою дівчина з'явилася в мішкуватому вбранні – на ній довгі спідниця джинсова з поясом, чорна кофточка і широке сіре пальто до п'ят. Волосся блогерки розпущене та елегантно укладене, а на її обличчі легкий макіяж та мила посмішка.

Шанувальники не залишили поза увагою нові фотографії Квіткової, правда, деякі розкритикували її образ, який ховає її розкішну фігуру:

"Look жахливий. Псує вам фігуру максимально".

"Даша, ви гарна, але одяг на вас на три розміри більший, особливо спідниця і пальто. Пальто видно, що плечі на 10 см більше, ніж ваші".

"Даша, ви така тендітна. Навіщо ви на себе надягаєте цей мішок?".

"Даша, навіть ваша краса та чарівність не рятує цей look".

"Бідна дівчина. Тепер весь одяг великий".

"Господи, невже це зараз модно!? Вам, звичайно, будь-який одяг йде. Себе в цьому не уявляю".

"Спідниця жахлива. Топорщиться, незрозумілий крій. Толку, що максі? У що вона, на кого? Хто знає, що".

"Навіщо носити такі балахони, якщо така класна фігура, над якою ореш день і ніч? Або тебе забороняють носити, що облягає?".

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