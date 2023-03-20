Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка та колишня солістка гурту ВІА Гра. А кілька років тому зірка спробувала щастя на шоу "Танці зі зірками", де їй вдалося здобути перемогу. Не забуває Санта і Інстаграм, де ділиться як творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Дімопулос вирішила поговорити з фанатами.

"Недільний чат, питайте", - написала зірка.

"Чи є бажання розпочати вести блог та спілкування українською мовою?", - запитав фанат.

"Я відповідаю мовою, якою ви до мене звертаєтесь. Веду блог інтуїтивно то українською мовою, то російською, мені так комфортно. На даному етапі я не буду себе переламувати, щось забороняти і ставити якісь рамки. За рік у всіх нас було достатньо стресу, що до цього дня не прийшли до тями", - написала Санта у відповідь.

"Чи даєте доньці солодке?", - запитав ще один фанат.

"Майже ні. У нас є одна традиція - у неділю йдемо разом у пекарню і їмо круасан) І то не кожне. То тато придумав, він у нас слабка ланка. А так ніякого цукру, шоколаду та морозива. Я не розумію - навіщо. Вона дуже любить фрукти, овочі, каші, зелень, і це завдяки тому, що ми не даємо їй їстівного сміття", - написала Санта.

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