Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка та колишня солістка гурту ВІА Гра. А кілька років тому зірка спробувала щастя на шоу "Танці зі зірками", де їй вдалося здобути перемогу. Не забуває Санта і Інстаграм, де ділиться як творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Дімопулос вирішила поговорити з фанатами.
"Недільний чат, питайте", - написала зірка.
"Чи є бажання розпочати вести блог та спілкування українською мовою?", - запитав фанат.
"Я відповідаю мовою, якою ви до мене звертаєтесь. Веду блог інтуїтивно то українською мовою, то російською, мені так комфортно. На даному етапі я не буду себе переламувати, щось забороняти і ставити якісь рамки. За рік у всіх нас було достатньо стресу, що до цього дня не прийшли до тями", - написала Санта у відповідь.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Тіло знайшли у кімнаті: нове моторошне вбивство сколихнуло Київ
Збив пішохода: стали відомі подробиці трагедії за участі відомого нардепа
Експерт розповів, що чекати Україні від зустрічі путіна та Сі Цзіньпіна: "Крим переходить на китайський юань..."
Додаткові вихідні у квітні 2023 року: як відпочиватимуть українці
"Чи даєте доньці солодке?", - запитав ще один фанат.
"Майже ні. У нас є одна традиція - у неділю йдемо разом у пекарню і їмо круасан) І то не кожне. То тато придумав, він у нас слабка ланка. А так ніякого цукру, шоколаду та морозива. Я не розумію - навіщо. Вона дуже любить фрукти, овочі, каші, зелень, і це завдяки тому, що ми не даємо їй їстівного сміття", - написала Санта.
Нагадаємо, Дімопулос із "Танців з зірками" показала, як виглядала у дитинстві
А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Танців із зірками" Дімопулос розповіла, чи вчить дітей українською мовою
Також Politeka писала, що Дімопулос розкривалася про повернення в Україну після 24 лютого.