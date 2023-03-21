Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кадри з нової фотосесії, на яких постала у гарному вбранні, але подекуди не в найпривабливішому вигляді.

За словами Наталі, вона не соромиться своїх невдалих знімків, яких під час фотосесій може бути багато. Проте актриса запевняє, що вона подобається собі майже на всіх фото і не боїться показувати себе різною, а не лише гарними відретушованими фото.

До речі, на кадрах з нової фотосесії Денисенко з'явилася у короткій білій сукні, яка підкреслила струнку фігуру. А на її голові видно стильний світлий капелюшок, прикрашений намистами, під яким розпущене волосся, а на її обличчі легкий макіяж і різні емоції.

У підписі до публікації Наталка написала: "В наших реаліях дуже важливо не втратити себе, не втратити свій шлях, не втратити критичне мислення (якщо воно є звичайно). Бо красива пропаганда соцмереж може і нашкодити нашій психіці. Це стосується і "срачів", які всі підхоплюють з швидкістю світла! Дуже добре ставати "кращою версією себе" як зовнішнє так і внутрішнє, але не "як хтось", а як ТИ! Бо скоро перемога, і якщо будувати красиву країну, то треба починати з своєї краси. Згодні?".

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