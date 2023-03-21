Вірш Ліни Костенко зачитала сама співачка Наталія Могилевська, а звукорежисери включили запис під час виступу пари.

Видатній українській поетесі Ліні Костенко днями виповнилося 93 роки. На честь важливої ​​дати у житті письменниці знаменита українська виконавиця Наталія Могилевська опублікувала на сторінці у соцмережі Інстаграм відео, яке присвятила легендарній поетесі.

В оновленому шоу "Танці зі зірками. Повернення легенди", яке вийшло на екрани через 10 років, перемогла Наталія Могилевська. Співачка блискавично увірвалася у проект і не сумнівалася у своїй перемозі жодного дня. Заслужене перше місце артистці допоміг взяти танцюрист Ігор Кузьменко.

Саме з ним в одному з ефірів вона станцювала романтичний танець під вірш Ліни Костенко "Розкажу тобі думку таємну...". Його зачитала сама співачка, а звукорежисери включили запис під час виступу пари.

"Я давно захоплююся поезією Ліни Костенко. Вона геніальна та неймовірна!", - підписала Наталія Могилевська відповідне відео.

У коментарях під відео користувачі мережі вітали Костенко, а також захоплювалися танцем виконавиці: "Ми почали забувати, як неймовірно танцює Наталя", "Це просто неймовірне чарівне з'єднання", "Вірш неймовірний, як і сама поетеса", "У повному захваті від вас".

Нагадаємо, Могилевська різко відповіла своїм недоброзичливцям, поставивши хейтерів на місце.

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