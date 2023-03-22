Ліза Глінська зазначила, що приготування цього десерту врятує, коли часу немає, а хочеться чогось смачненького. Ідеальний рецепт до чаю на кожен день!

Манник – це смачний домашній пиріг, основу якого – манна крупа. Готують випічку переважно на кефірі та з різними начинками. Кондитер та переможниця "Майстер Шеф" другого сезону Єлизаветта Глінська на своїй сторінці в Інстаграм поділилася рецептом шоколадного манника.

Ліза Глінська зазначила, що приготування цього десерту, це якраз той випадок, коли вдома практично немає продуктів, а десь там у холодильнику залишилася склянка кефіру. Звичайно можна зробити оладки. Але якщо в шафі знайти трохи манки, а в холодильнику вершкове масло, ви отримаєте найсмачніший манник.

Інгредієнти:

300 мл кефіру (жирністю 2,5%)

30 г какао-порошку (2 ст. л. з гіркою)

250 г манної крупи (15,5 ст. л. з гіркою)

200 г цукру (1 склянка)

100 г вершкового масла

50 г яєць (1 шт)

6 г харчової соди (1 ч. л. без гірки)

60 г ізюму (за бажанням)

Як приготувати:

1. Змішуємо в мисці всі сухі інгредієнти: манну крупу, какао-порошок, харчову соду та цукор. Перемішуємо.

2. Розтоплюємо вершкове масло. Додаємо до сухих інгредієнтів яйце, розтоплене вершкове масло та кефір кімнатної температури. Перемішуємо до однорідної суміші.

3. Залишаємо тісто за кімнатної температури на 30 хвилин, щоб манна крупа набухла.

4. Заливаємо родзинки теплою водою і залишаємо на 5 хвилин. Зливаємо воду і додаємо в тісто. Перемішуємо.

5. Беремо роз'ємну форму діаметром 21 см, кладемо на дно пергамент і змащуємо стінки форми вершковим маслом. Виливаємо тісто у форму та відправляємо у розігріту духовку до 180 градусів на 40-45 хвилин. Дочекаємось поки манник охолоне і можемо знімати форму.

Нагадаємо, що "Мастер Шеф" Глінська дала рецепт простої та дуже смачної закуски зі скумбрії.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Глінська дала рецепт смачнющої сирної плетінки.

Також Politeka писала, що "Мастер Шеф" Глінська дала рецепт найсмачніших бананових оладок.