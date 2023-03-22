Михайло Кацурін раніше неодноразово був на концертах своєї коханої дівчини. Але тільки як глядач, а тепер співачка вирішила зробити йому сюрприз.

Українська співачка Надя Дорофєєва зараз дає благодійні концерти з України. Днями артистка виступила у Луцьку. У залі, окрім звичайних глядачів, перебував її коханий Михайло Кацурін. Він не зміг утриматись і піднявся на сцену до співачки. Разом вони заспівали спільний трек. Милими кадрами знаменитість показала Інстаграм-Сториз.

Михайло Кацурін раніше неодноразово був на концертах своєї коханої дівчини. Але тільки як глядач. А тепер уперше він вийшов на сцену, щоби разом виступити. Михайло розповів, що хотів лише послухати співачку на її останньому концерті, як Надя Дорофєєва раптом покликала його вийти на сцену та попросила заспівати разом.

Для нього це було дуже хвилююче. Своїми емоціями після цього Михайло Кацурін поділився в Інстаграм.

"Поїхав на останній концерт туру послухати кохану. Сиджу в залі, нікого не чіпаю. Виходь, каже, співай зі мною. Вийшов, заспівав. Ледве не знепритомнів від страху. Кайф дикий", - поділився Михайло Кацурін.

Надя Дорофєєва також не втрималася та опублікувала кілька знімків, на яких показала кадри з їхнього спільного виступу.

Нагадаємо, що Дорофєєва перевтілилася і вразила зухвалим образом.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва, раніше поскаржившись на фігуру, вразила виглядом у топі.

Також Politeka писала, що Дорофєєва влаштувала "дикі" танці з хлопцем та дівчиною після концерту.