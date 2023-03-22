Модель Соня Євдокименко, онука легендарної співачки Софії Ротару, розповіла про трагедію, яка сталась у сім'ї, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко – відома американська модель українського походження, яка є онукою легендарної української співачки Софії Ротару. Але кілька років Соня вже живе у США, де навчається та будує кар'єру, а також знайшла собі нареченого-мільйонера, який потрапляв до списку Форбс. Не забуває Євдокименко і про Інстаграм, де ділиться не своєю роботою, а й особистими кадрами. А цього разу Соня розповіла про свою бабусю, яка померла кілька днів тому.

"Наша прекрасна бабуся упокоїлася в небесному світі. Мій кумир, близнюк і найбільша підтримка. Її енергія була неперевершеною, і я завжди вдячна за наш зв'язок. Вона подавала приклад і навчила мене тому, як виглядає і відчувається справжня чесність, грація, сила та кохання Я не можу зрозуміти, що ніколи більше не зможу його обійняти, але я вірю, що вона летить високо, вільно, возз'єднавшись зі своєю любов'ю — моїм дідусем, я відчуваю її керівництво, захист і вічне кохання. серце", - написала зворушливо онука Ротару.

А до цього батько Соні та син Ротару повідомив про смерть своєї тещі.

"Люся, ну як же так... 30.03.1951 - 17.03.2023", - написав він під чорно-білим фото матері своєї дружини.

Нагадаємо, онука Ротару вразила чуттєвим чином навіть легендарну бабусю.

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