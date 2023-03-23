Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька – відома українська співачка, яка стала фронтвуменом гурту KAZKA. Знаменитість уславилася завдяки шоу "Х-Фактор", де заспівала власну пісню "Свята", від якої була в захваті навіть Настя Каменських.

Не забуває Зарицька і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Олександра розповіла про свій новий реліз "Без кохання". Також зірка опублікувала фотографію, де позує у весільній фаті.

"Коли я вперше поїхала від свого коханого на 2 місяці, це був найскладніший період. У всіх сенсах. Страх війни, туга за найближчою людиною, смуток, психологічний тиск. Важко було реалізувати себе, бути корисною, жити тут і зараз. Думками я була з ним в Україні. Знаю, що багато хто з вас розуміє, про що я. Дехто не бачився зі своїми вже майже рік", - написала Зарицька в публікації.

Зірка додала, що вже цієї п'ятниці буде презентація пісні "Без кохання". Як зазначила Олександра, це її голос душі, адже пісня дуже особиста про особливе безкорисливе почуття, яке випробування лише посилюють.

Нагадаємо, солістка "KAZKA" Зарицька розповіла, який концерт для неї став справжнім випробуванням.

А ще Politeka писала, що Зарицька KAZKA розповіла про незвичайний досвід у Лондоні

Також Politeka писала, що KAZKA потрапила в неприємності після скандалу із Щегелем: Зарицька терміново звернулася до українців



