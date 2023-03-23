Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася зворушливим відео, на якому з'явилася зі своєю підопічною Надією Дорофєєвою.

У ролику все виглядає так, ніби Іра та Надя зустрілися зовсім випадково та дуже зраділи цій зустрічі. На відео вони зображені на вулиці у темний час доби, вони тримаються за руки, весело позують на камеру і багато сміються.

У підписі до публікації Горова наголосила на сторінці Дорофєєвої, при цьому не уточнила, хто їх знімав, натомість відзначила геолокацію Києва. Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію продюсера, засинаючи їх компліментами:

"Які круті".

"Красуні".

"Які ви красуні".

"Неймовірні".

"Котики".

"Звуку немає".

"Гарні".

"Красуні".

"Гарненькі".

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