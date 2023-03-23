Популярний український виконавець та учасник "Євробачення" Melovin (Костя Бочаров), який з початку війни повністю українізувався у житті та творчості, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував добірку фото та відео, та поділився своїми переживаннями та емоціями.

Як видно, на деяких кадрах Melovin зображений біля моря, а на одному з відео зі своєю мамою. Схоже, артист навідався до рідного міста Одеси. Також він показав букет, який розповідає в пості, показав поїздку в місцевому транспорті, а також перегляд фільму. Про все це артист також розповідає у підписі до публікації.

"Замовляти самому собі квіти - це магічно. І про самодостатність. Час, проведений з сім‘єю, повертає у безтурботність, а стежки, по яким ти колись ходив, будучи малим, відкладаються у пам‘яті, як щось надособливе. Тобі треба обнулитись? Саме час згадати про ті стежки. Чужі страхи - заразні. Обмежуй вплив чужих страхів, не одягай та не приміряй їх на себе, вони тобі точно не пасують. Пам’ятай про власну емоційну гігієну. Проблеми та емоційні тягарі, з якими ти зараз живеш, цілком логічні. Війна та думки про неї - це нормально, ти жива людина. Але знову ж таки, оберігай себе та пам‘ятай про емоційну гігієну. Захищати тих, хто захищає тебе, стало візією та моїм головним обов‘язком. Пам‘ятай про тих, хто зараз на варті честі, гідності, свободи та незалежності. Більше любові, якомога більше гумору та комфортного оточення - і всі проблеми стануть задачами, а, як ти знаєш, у задач є чимало варіантів вирішення. Раджу почитати "Хід королеви", а вже після прочитання глянути серіал на Netflix. Замість шароварного гопакового несмаку послухати та надихнутись класикою ВІА Гуцулочки - "Анничка". Кукурудзяні палички з беконом "Золоте зерно" повернули знов у дитинство. Мораль: слідкуйте за своїм харчуванням.", – поділився Костя.

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