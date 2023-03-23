Паштет з курячої печінки - рецепт найсмачнішої закуски, яка готується із звичайнісіньких продуктів. Це дуже проста, бюджетна, але смачна та проста у приготуванні закуска. І відомий український кулінар та переможець шоу "МайстерШеф" Євген Клопотенко показав рецепт смачного паштету з курячої печінки.
Євген Клопотенко зазначив, що такий печінковий паштет доречний завжди. Він має кремову шовковисту текстуру та неперевершений насичений смак. На його приготування потрібен час, але робити його просто.
Інгредієнти:
- 200 г вершкового масла 82,5%
- 1 яйце
- 2 середні цибулини
- 100 мл білого сухого вина
- 2 зубчики часнику
- 1 ст. л. соняшникової олії
- 2 гілочки чебрецю
- щіпка мускатного горіха, сіль та перець за смаком
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Як приготувати:
1. Наріжте цибулю дрібним кубиком та обсмажте на сковороді до м'якості. Додайте порубані зубчики часнику, листочки з двох гілочок чебрецю, дрібку мускатного горіха, посоліть і поперчіть і влийте білого сухого вина. Тушіть 5 хвилин на середньому вогні.
2. Перекладіть печінку в блендер, вбийте яйце, додайте вершкового масла та тушковану цибулю з вином та спеціями.
3. Подрібніть все до одержання однорідної кремової маси.
4. Розлийте паштет у баночки і залиште близько 2 см до країв. Поставте ємності у форму з високими бортами, що запікають, або в каструлю. Залийте гарячою водою так, щоб вона доходила до середини баночок.
5. Поставте форму з баночками на 1 час 30 минут в духовку та випікайте при температуре 100 градусов.
6. Коли паштет буде готовий, охолодіть його та дайте настоятися в холодильнику на кілька годин – це обов'язково. Тоді він стане необхідною консистенції.
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