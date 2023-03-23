Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко зазначив, що такий печінковий паштет доречний завжди.

Паштет з курячої печінки - рецепт найсмачнішої закуски, яка готується із звичайнісіньких продуктів. Це дуже проста, бюджетна, але смачна та проста у приготуванні закуска. І відомий український кулінар та переможець шоу "МайстерШеф" Євген Клопотенко показав рецепт смачного паштету з курячої печінки.

Євген Клопотенко зазначив, що такий печінковий паштет доречний завжди. Він має кремову шовковисту текстуру та неперевершений насичений смак. На його приготування потрібен час, але робити його просто.

Інгредієнти:

200 г вершкового масла 82,5%

1 яйце

2 середні цибулини

100 мл білого сухого вина

2 зубчики часнику

1 ст. л. соняшникової олії

2 гілочки чебрецю

щіпка мускатного горіха, сіль та перець за смаком

Як приготувати:

1. Наріжте цибулю дрібним кубиком та обсмажте на сковороді до м'якості. Додайте порубані зубчики часнику, листочки з двох гілочок чебрецю, дрібку мускатного горіха, посоліть і поперчіть і влийте білого сухого вина. Тушіть 5 хвилин на середньому вогні.

2. Перекладіть печінку в блендер, вбийте яйце, додайте вершкового масла та тушковану цибулю з вином та спеціями.

3. Подрібніть все до одержання однорідної кремової маси.

4. Розлийте паштет у баночки і залиште близько 2 см до країв. Поставте ємності у форму з високими бортами, що запікають, або в каструлю. Залийте гарячою водою так, щоб вона доходила до середини баночок.

5. Поставте форму з баночками на 1 час 30 минут в духовку та випікайте при температуре 100 градусов.

6. Коли паштет буде готовий, охолодіть його та дайте настоятися в холодильнику на кілька годин – це обов'язково. Тоді він стане необхідною консистенції.

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