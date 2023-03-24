Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як гуляє зі своїм меценатом, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець, яка днями показала трейлер своєї нової ліричної пісні. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка поділилася фото, де гуляла разом зі своїм собакою на прізвисько Рафік, якого називає ще меценатом.

"Рафік побачив $учку, а ви бачите?"

Ps Усім доброго дня, тримаємось", - написала Нікітюк у публікації.

Фанати, включаючи "Холостяка" Михайла Заливака, дружину Ірини Сопонару, соліста гурту Дзідзьо Михайла Хому, ведучого "Холостяка" Григорія Решетника та інші зірки поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Боже, який доглянутий песик! Ну чисто жених)))";

"Зате на фото є дуже красива та красива жінка!!!!";

"Бачу справжню богиню, не прибіднюйся так, Леся";

"Красуня! А чиєї це голови тінь? Мами Кет чи племінниці?";

"Рафік супер. Красава!. Леся а ти одна з кращих!!! Поважаю, дякую тобі";

"Красуня! А чиєї це голови тінь? Мами Кет чи племінниці?";

"Ладний пес у ладної жінки";

"Як завжди найкраща".

Нагадаємо, Нікітюк поділилася трепетними кадрами з Херсона, заінтригувавши українців

А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк довела українців до сліз кадрами із прифронтового Харкова.

Також Politeka писала, що екс-солістка YUKO розкритикувала Полякову та образила Лесю Нікітюк.



