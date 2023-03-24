Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець, яка днями показала трейлер своєї нової ліричної пісні. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка поділилася фото, де гуляла разом зі своїм собакою на прізвисько Рафік, якого називає ще меценатом.
"Рафік побачив $учку, а ви бачите?"
Ps Усім доброго дня, тримаємось", - написала Нікітюк у публікації.
Фанати, включаючи "Холостяка" Михайла Заливака, дружину Ірини Сопонару, соліста гурту Дзідзьо Михайла Хому, ведучого "Холостяка" Григорія Решетника та інші зірки поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
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"Боже, який доглянутий песик! Ну чисто жених)))";
"Зате на фото є дуже красива та красива жінка!!!!";
"Бачу справжню богиню, не прибіднюйся так, Леся";
"Красуня! А чиєї це голови тінь? Мами Кет чи племінниці?";
"Рафік супер. Красава!. Леся а ти одна з кращих!!! Поважаю, дякую тобі";
"Красуня! А чиєї це голови тінь? Мами Кет чи племінниці?";
"Ладний пес у ладної жінки";
"Як завжди найкраща".
Нагадаємо, Нікітюк поділилася трепетними кадрами з Херсона, заінтригувавши українців
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк довела українців до сліз кадрами із прифронтового Харкова.
Також Politeka писала, що екс-солістка YUKO розкритикувала Полякову та образила Лесю Нікітюк.