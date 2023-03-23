Як пише Politeka.net , Дженна Ортега - 20-річна американська актриса, яка зіграла роль головної героїні в серіалі Вендей про легендарну сімейку Адамс. Після релізу картини актриса стала дуже популярною і за нею почали стежити десятки мільйонів фоловерів в Інстаграм, де Дженна не так часто публікує нові фотографії. Тому окремою розвагою фанатів було створювати фан-сторінки актриси, які збирали мільйони фанатів.
Але Ортега іноді тішить своїх фоловерів новим контентом і цього разу не став винятком, адже Дженна опублікувала знімок, де позувала у прозорій сукні.
Фанати поставили понад два мільйони лайків та написали коментарі:
"Ви надихаюча, талановита і харизматична актриса. Я хочу, щоб ти знала, наскільки ти особлива для мене. Я просто хочу зустрітися з вами одного разу, привітати вас з тим, що ви чудова людина, і сказати вам, як багато ви і ваша робота значать для мене. З того часу, як я зустрів тебе, мої дні вже не ті!";
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