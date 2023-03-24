Популярна українська реперша Alyona Alyona (Альона Савраненко), яка з початку війни активно гастролює за кордоном із благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кадри зі своїх сольних концертів у Німеччині та Швейцарії та поділилася своїми емоціями.

Так, за словами Альони, крім фестивальних виступів з місією представити Україну, у неї стався невеликий тур у 4 німецьких та 2 швейцарських містах. І вона дуже задоволена такою нагодою, бо на такі концерти приходять її справжні шанувальники. Також реп-виконавиця повідомила, що поки що бере невелику паузу і буде готуватися до українського туру.

У підписі до публікації Alyona Alyona написала: "Зазвичай через величезні європейські фестивалі я нечасто можу проїхатися сольним туром окремими містами. Та нещодавно я все ж таки вирвалася в 4 німецькі та 2 швейцарські міста. Я хочу від щирого серця подякувати кожному, хто був на концерті, бо з фестивальною аудиторію з часом забуваєш, що це таке — душевний сольний концерт. Коли ціль — не представити Україну якнайкраще закордоном і бути "візитівкою", а просто обійнятися душами з людьми, які щиро хочуть послухати твою музику. Вони її знають, вони співають її хором разом з тобою, вони чекають тебе після концерту, щоб зробити фото. І я отримала дуже велике задоволення. Сподіваюсь, що ми з вами зустрінемося ще. А найбільше хочеться зустрітися на мирній українській землі".

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