Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою виконавця Дзідзьо, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. З початку війни артистка почала створювати та публікувати у мережі гумористичні та життєві ролики, щоб піднімати настрій та бойовий дух українців. Так, цього разу зірка виклала ролик, у якому впізнає себе чи не кожна жінка.

У відео Оля розповіла: "Це в 18-й здається, що ти крута, бо читала камасутру. А після 30, розумієш: ти крута, бо в які б пози не ставило життя - завжди придумаєш, як отримати задоволення".

А в підписі до публікації доповнила свою думку: "Та жінка, що жила в мені раніше десь поїхала. А я тут. Вдома. Колишня Я не дзвонить і не пише. І, напевно, слава Богу. Бо так багато змінилось в серці і навколо, що ми б не вжились разом. А сил виясняти стосунки нема. Я не знаю, хто то в дзеркалі щоранку. Придивляюсь. Вивчаю. Вона кльова, хоч і погляд поки переляканий. У неї додалось зморшок, для яких я гуглю молодильні креми. То в 18 здається, що ти крута, бо читала камасутру. А після 30, розумієш: ти крута, бо в які б пози не ставило життя - завжди придумаєш, як отримати задоволення".

Нагадаємо, "Кожного разу, як вперше": фаворитка Вакарчука Соловій показала атмосферу своїх концертів.

Як повідомляла Politeka, "Впевнена в собі жінка": Ребрик у різнокольоровому пальті показала, як насолоджується першим весняним теплом.

Також Politeka писала, що "Ваші очі сумні": Квіткова після розриву з Добриніним влаштувала пафосну фотосесію.