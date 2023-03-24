Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль в останньому сезоні "Танців із зірками", а незадовго до повномасштабної війни вийшла заміж і переїхала жити до Швейцарії, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівним відео, на якому показала незвичайний десерт, який знайшла в одній із кондитерських у Швейцарії.

У короткому ролику щаслива Іванна показує, а потім є дивовижний десерт, який складається з двох кульок у кольорах українського прапора – синьої та жовтої, а зверху вкритий шоколадною глазур'ю. Схоже, телезірка вирішила не відмовляти собі в такому задоволенні, і з радістю покуштувала незвичайну смакоту. До того ж, зважаючи на все, власники цієї кондитерської українці, які працюють у Швейцарії і роблять такі незвичайні патріотичні десерти.

У підписі до публікації Онуфрійчук написала: "Україна всюди. У серці, мріях, думках і навіть у десертах". А шанувальники відразу почали коментувати нове відео:

"Цей десерт схожий на десерт зефір у шоколаді, тільки зроблений у патріотичних кольорах".

"Люблю десерти. Слинкою подавилася, так смачно".

"Як чудово".

"Ви дуже хороша, справжня".

"Як круто".

"Ми вас любимо".

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