Як пише Politeka.net , Олена Шоптенко - відома українська танцівниця та хореограф, яка була переможницею та головним хореографом проекту "Танці з зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення поїхала до Європи, де влаштовує танцювальні флешмоби на підтримку України. Не забуває Альона і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"З'їздили до нового садка, тепер гуляємо. Чому нам терміново знадобився новий дитячий садок?", - написала Шоптенко на першому сторіс.

"Найкращий час зараз для того, щоб твою дитину майже вигнали з садка. Чужа країна, багато роботи, нові умови життя та адаптація малої", - продовжила Шоптенко.

"Чому так сталося? Якщо двома словами, то складно бути активною дитиною, серед інших дітей, які говорять не твоєю мовою, особливо, коли в тебе є бажання зі своїми подружитися", - написала Олена на останньому сторіс. Також зірка додала кадри зі своєї прогулянки із сином, показавши справжню весну.

Напомним, Шоптенко из "Танці з зірками" сообщила о проблемах со здоровьем

А ще Politeka писала, що Шоптенко із "Танці зі зірками" відверто розповіла, як змінилося її життя за кордоном.

Також Politeka повідомляла, що Шоптенко з "Танців зі зірками" вирішила поділитися дуже особистим.