Відома фітнес-тренер Марина Боржемська, яка брала участь у шоу "Зважені та щасливі", спромоглася вразити фігурою на зйомці.

Екс-дружина боксера В'ячеслава Узєлкова вирішила порадувати атмосферними кадрами в Інстаграм, зробленими під час роботи над новою фотосесією. Для нового образу Марина обрала спокусливий образ у вологому одязі.

«Кожна жінка особлива. Кожна має свою красу і неймовірний внутрішній світ. Пристрасть – це оголене тіло. Пристрасть у власних очах, поглядах, рухах, відчуттях. Почуйте себе. Любіть себе. Ви унікальні» – поділилася Боржемська.

У мережі відразу висловили своє захоплення образом Марини, яка вміє правильно підібрати образ:

«Естетично, помірно еротично..; Добре, чуттєво, пристрасно; Три рази перемотувала, охоче подивилась би кіно за вашою участю. Така граціозна, така гарна;

Мариночка, ось прям нічого зайвого 😌 сама краса і чарівність ❤; Про пристрасть це точно не оголене тіло, дуже точно; це дуже сильно».

Боржемська також раніше зауважила, для підтримки імунної системи потрібно вживати в їжу здорову їжу і уникати хворих продуктів. Також важливо звертати увагу на нестачу вітаміну D та споживати продукти, що містять його у достатній кількості.

Правильне харчування перед фізичною активністю допомагає зберегти енергію та збільшити продуктивність тренувань.

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська зі "Зважені та щасливі" розповіла, як діти прийняли її нового коханого.