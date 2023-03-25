За словами ведучої, троє неповнолітніх мешканців села Верхні Ворота заманили свою подругу спочатку у двір одного з підлітків, а потім у підвал.

Мара Єфросиніна розповіла в Інстаграм, як трьох підлітків, звинувачених у груповому зґвалтуванні 14-річної односельчанки, засудили до дворічного випробувального терміну Воловецький районний суд.

Вони заманили свою подругу до підвалу, де її зґвалтували та зняли те, що відбувається на відео з метою шантажу. Відео було опубліковано в інтернеті та показано однокласникам у школі. Бабуся дівчини викликала поліцію, і всіх трьох визнано винними на суді. Однокласниці зазначили, що після події потерпіла стала похмурою та замкненою, і дуже важко переживає подію.

Суддя Оксана Софілканич присудила кожному з ґвалтівників по п'ять років позбавлення волі, але вирішила звільнити їх від покарання, призначивши всім трьом випробувальний термін на два роки. Вона посилалася на позитивні характеристики, видані ним службою у справах дітей та класними керівниками. Педагоги школи, яку відвідували ґвалтівники, не повідомили про проблеми з їхньою поведінкою та вважають покарання надто суворим.

Таким чином, жертва зґвалтування буде змушена продовжити навчання разом зі своїми ґвалтівниками, якщо її законні представники не оскаржать рішення суду у Закарпатському апеляційному суді протягом 30 днів.

Марія Єфросиніна була вражена, додавши особисто: "Скільки коштує совість цих вчителів?" Надя Дорофєєва також не змогла стримати емоцій та висловилася.

«А можна якось привернути увагу до цієї справи? І покарати і хлопців та суддю за хабар!; Ну ясно що у дівчини одна бабуся, а хлопці, напевно, з «поважних» сімей; Якби це була дочка судді, то друзі сіли на довічний термін; Тут педагогам мінімум по 2 роки умовного із закриттям дороги до школи назавжди» - підтримали у мережі.

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