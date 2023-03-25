Цього разу на своїй сторінці в Instagram Володимир Ярославський показав, як приготувати вареники з сиром на вишневому тісті.

"Вау! Це прекрасно і перечудово, а ще й дуже смачно. Давайте зробимо наше життя прохи яскравішим та приготуємо відомі усім українські вареники з сиром, але зробимо їх червоненькими. Просто подивіться які вони гарненькі❤️", — радить суддя "Мастер Шеф".

Для тіста на 26-30 вареників беремо:

160г вишневого соку (не пакетований. Стільки у шеф-кухаря вийшло при розморожуванні 400г заморожених вишень. За необхідності можна вичавити ще з ягід)

20г вершкового масла

175г борошна

25г цукру

Для начинки:

300г кисломолочного сиру

1 жовток

40г цукру

Для соусу:

вишня - 240г

цукор - 50г

вершкове масло - 15г

можна додати трохи апельсинового соку

Сметана для подачі - 200г

Щоб приготувати тісто, налийте в сотейник вишневий сік, додайте цукор, вершкове масло і доведіть до кипіння. Всипте 100г борошна швидко замішайте деревʼяною лопаткою суміш і зніміть з вогню. Дістаємо тісто, даємо трохи охолонути і замішуємо ще 75г борошна. Потім накрийте плівкою і дайте охолонути 20-30 хвилин.

"Далі тісто досить тоненько розкачую качалкою - працювати одне задоволення. Формою 7 см у діаметрі вирізаю кружки, на низ кладу начинку, попередньо перетертий з цукром і жовтком кисломолочний сир. Загораю у варенички, а потім варю 3 хв у підсоленій воді. Окремо на пательні розігріваю вишню, що залишилась (іноді можу додати ще сік апельсину чи більше вишні), додаю цукор і шматочок масла та прогріваю готові вареники з 2х сторін, щоб повернувся колір! 💕подаю зі сметаною чи можна навіть з ряжанкою!", — пояснив Володимир Ярославський.

Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.

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