Єлизавета Глінська, яка була переможницею та суддею кількох сезонів проєкту "Мастер Шеф", поділилася елементраним рецептом для любителів солоденького.

Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати швидкий шоколадний кекс.

"А ви знаєте, що за 3 хвилини можна приготувати шоколадний кекс?" Зараз покажу як 😊 Діти від нього в захваті!

Нам знадобляться такі інгредієнти (з розрахунку на 2 форми):

40 г чорного шоколаду (56%)

30 мл молока

1 яйце

30 г цукру

5 г какао-порошку

сіль

2 г розпушувача

30 г борошна

30 г вершкового масла

Готується кекс дуже легко. Спершу помістіть шоколад, вершкове масло та молоко в сотейник і розтопіть до однорідної консистенції. Окремо з'єднайте борошно, розпушувач і какао-порошок, просіяний через сито, додайте сіль і перемішайте. Яйце з цукром змішайте і перетріть віничком.

Поєднайте яєчну масу з шоколадною, перемішайте. Потім додайте сухі інгредієнти і добре перемішайте до однорідної консистенції. Розлийте тісто в форми і відправте в мікрохвильову піч на 3 хвилини на потужності 700 Ватт. Якщо немає мікрохвильової печі, то кекс можна випікати в духовці, розігрітій до 165-170°С, протягом 12-15 хвилин.

Українці у коментарях оцінили рецепт від Лізи Глінської:

"Рецепт просто супер. На сніданок з кавою просто ммммммм!";

"Робила вже кілька разів, тепер цей кекс мій улюбленець! Одна проблема, неможливо зупинитися - смачно! Замінюю муку на мелений мигдаль і цукор на стевію і відкриваюся на повну!";

"Це найкращий кекс у мікрохвильовій печі, який пробувала робити!".

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