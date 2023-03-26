Популярна українська співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк), яка від початку війни давала багато благодійних концертів за кордоном, а також випустила дві дуетні композиції із Вірою Брежнєвою, поділилася у своєму Instagram милим відео. Як виявилось, зірка вирішила відновити свою рубрику та записала ролик, як виконує українську народну пісню.
Як видно, перед камерою Тетяна з'явилася у затишній кімнаті, вона сидить перед камерою та пронизливо співає народну пісню "Чому ти не прийшов". Перед камерою артистка з'явилася у світлій майці, її волосся розпущене та акуратно покладене, а на обличчі немає макіяжу.
У підписі до публікації TAYANNA написала: "Відновлюю свою рубрику з народними піснями. Цього разу пісня "Чом ти не прийшов". Як вам? Яку пісню заспівати наступного разу?".
Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію співачки:
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"Як гарно, я ваші пісні обожнюю і навіть українські народні пісні".
"Боже, Таяно, тільки у вас така магія голосу є, немов у цих нотках вашого голосу моря, океани, природа".
"Ангельський спів".
"Дякую".
"Як же ви неймовірно співаєте".
"Та що за краса".
"Мед для вух".
"Дуже красиво".
"Молодець".
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