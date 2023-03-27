Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик – відома українська телеведуча, актриса театру та кіно, а також Майстер спорту України з художньої гімнастики. Також артистка брала участь на "Танцях зі зірками", де танцювала з Андрієм Диким, з яким посіла друге місце. Після проекту пара зрештою одружилася, але танцюрист досі не може змиритися з програшем на проекті. У зіркової пари є двоє дочок - Поліна та Діана, які радують уже своїми талантами.

Не забуває Лілія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка вирішила поділитись кадрами зі свого розкішного двору при заміському будинку.

"Таке зранку чисте небо було. Такі співи птахів. Неможливо надихатися", - написала Лілія.

А до цього зірка поділилася кадрами з Одеси, вражаючи виглядом. Зірка записала відео, демонструючи вже весняну погоду біля моря.

"Люблю Одесу!

Весняну, коли запах моря немов стосується обличчя. Коли так пахне! Повсюди, де б ти не був!

Люблю Одесу - з її протитанковими їжаками, з мішками, що оберігають пам'ятки. У всьому цьому – ні, не в***йна: турбота", - написала артистка.

Нагадаємо, Ребрик у різнокольоровому пальті показала, як насолоджується першим весняним теплом.

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