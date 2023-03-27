Цього разу Ганна вирішила відповісти на найпопулярніші запитання шанувальників та поділилася кількома кадрами, зробленими на сімейній зйомці. Саліванчук привернула увагу чесними відповідями та своєю думкою в Інстаграм.

Ганна зізналася, чи хоче, щоб і її двоє синів були акторами: Ні, не хочу. Від слова зовсім. Це надзвичайно важлива професія. Але якщо це буде їхній вибір, то я не перешкоджатиму».

Відповіла актриса також на те, чому захотіла і сама бути актрисою: «Бо це моя мрія дитинства. І тільки на сцені та в кіно я отримую свою порцію щастя. Яке дає мені крила» – пише Саліванчук.

Актриса Ганна Саліванчук поділилася своїми думками про значущість професії актора у контексті брудної та страшної війни, яка відбувається в Україні. Вона зазначила, що саме професія актора дарує людям посмішку, надію та віру у перемогу у такий нелегкий час.

Вона розповіла про свій досвід виступів на сцені в театрі під час війни, коли зала була сповнена глядачів, які одягалися святково та висловлювали свою підтримку героям та своїй країні. Вона також наголосила, що професія актора дозволяє робити багато, у тому числі збирати гроші та донатувати їх на потреби під час війни.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук запропонувала рецепт улюбленої страви своїх синів.

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