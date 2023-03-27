Цього разу Ганна вирішила відповісти на найпопулярніші запитання шанувальників та поділилася кількома кадрами, зробленими на сімейній зйомці. Саліванчук привернула увагу чесними відповідями та своєю думкою в Інстаграм.
Ганна зізналася, чи хоче, щоб і її двоє синів були акторами: Ні, не хочу. Від слова зовсім. Це надзвичайно важлива професія. Але якщо це буде їхній вибір, то я не перешкоджатиму».
Відповіла актриса також на те, чому захотіла і сама бути актрисою: «Бо це моя мрія дитинства. І тільки на сцені та в кіно я отримую свою порцію щастя. Яке дає мені крила» – пише Саліванчук.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Вибух пролунав у Києві: у небо піднімається стовп диму та вогню
"Схаменіться зараз же!": Ізраїль повстав проти реформи, вулиці у вогні
«Гірше, ніж 1945 рік»: український дипломат розповів про проблему після війни
Нова масштабна атака по житлових будинках: стали відомі наслідки удару рф, оперативні кадри
Актриса Ганна Саліванчук поділилася своїми думками про значущість професії актора у контексті брудної та страшної війни, яка відбувається в Україні. Вона зазначила, що саме професія актора дарує людям посмішку, надію та віру у перемогу у такий нелегкий час.
Вона розповіла про свій досвід виступів на сцені в театрі під час війни, коли зала була сповнена глядачів, які одягалися святково та висловлювали свою підтримку героям та своїй країні. Вона також наголосила, що професія актора дозволяє робити багато, у тому числі збирати гроші та донатувати їх на потреби під час війни.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук запропонувала рецепт улюбленої страви своїх синів.
А ще Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, якою була раніше до змін.
Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, як важко їй схуднути.