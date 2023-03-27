Відома співачка Світлана Лобода поділилася кумедними кадрами зі своєї прогулянки у Києві.

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка днями презентувала новий український альбом та дала відверте інтерв'ю про свою проукраїнську позицію, поділилася у своєму Instagram кадрами з прогулянки у Києві. Як відомо, зараз артистка та її родина живе у Латвії, проте вона вкотре навідалася в Україну.

На нових фотографіях Світлана знята на обличчях Києва та насолоджується випічкою з "Київської перепічки". За словами артистки, у студентстві вона пестила себе цією випічкою після складання іспитів. Перед камерою зірка з'явилася у чорному вбранні, її волосся акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж. Також артистка показала кадри, як позувала для фото із шанувальниками у формі.

У підписі до публікації Лобода написала: "Студенткою я частувала себе легендарною київською перепічкою після успішно зданих екзаменів… Сьогодні - чудова нагода не змінювати традицій. Рідне має залишатися вічним. А що нагадує безтурботні часи вам?".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Світлано, такі красиві фото, захоплююсь тобою. Пісні неймовірні та сильні вчинки. Дуже рада, що ти з нами".

"Приємно дивитися".

"Яка ви гарна. І як вам іде така прекрасна та безтурботна посмішка".

"Дякую, що підтримку України".

"Лайк за потужну українську мову".

"Яка краса. Дякую за фото".

"Світла, подивилася ваше інтерв'ю з Раміною. Дуже сподобалося – ви там справжня, і це супер круто. Ви мене вразили, то тримати!".

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