В афіші концертів на росії Лорак назвала себе також найтитулованішою співачкою України, це остаточно розлютило українців.

Як відомо, ще вчора Лорак цинічно заявила, нібито різні ЗМІ деякий час тиражують фейкові звинувачення та наклеп у її бік, намагаючись вплинути на громадську думку. Висловитися раніше Лорак вирішила лише після того, як її концерт скасували в Росії (щоб дізнатися детальніше, доскролльте сторінку до кінця).

Ольга Сумська в інтерв'ю розповіла, що свої нагороди зберігає з честю і дуже рада удостоїться такої почесті: "Але забрати такі нагороди - це принизити артиста, серйозний крок" - вважала Ольга. Зазначимо, нещодавно спалахнув скандал навколо таких нагород.

В афіші концертів на росії Лорак назвала себе також найтитулованішою співачкою України. Це обурило багатьох українців. Артистка досі має статус Народної артистки країни лише тому, що ще немає законної процедури зняття титулу.

Втім, поправки до закону вже подані, чекати залишилося недовго – багато статусів зірок, що втекли, будуть переглянуті.

У російському Краснодарі скасували концерт співачки Ані Лорак. Саме через це Лорак вирішила виправдати своє мовчання та звинуватила у всіх бідах Український уряд.

Вона додала, що її «притиснули до стіни» у країні і саме тому вона нібито втекла.

Вона також заявляє, що не підтримує жодних форм насильства і загибелі людей внаслідок конфліктів розбиває їй серце. Але при цьому вірить, що країни потоваришують і згадала про гармонію.

Нагадаємо, Єфросинину та Полякову несподівано похвалили за українську мову.

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