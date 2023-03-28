Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український співак, який кілька років тому одружився з молодою блогеркою Катою Репяховою, незважаючи на різницю у 28 років. Молода дружина зірки нещодавно зробила собі губи, а днями зважилася на носову операцію. Після цього Репяхова пропадала на кілька днів, а тепер вирішила показати себе у сторіс.

"Була ці два дні вдома. Нікуди не виходила. Займалася домашніми справами", - написала Катя і продемонструвала себе із синцями під очима та пластиром на носі.

"Завтра їду знімати гіпс. Вперше побачу свій ніс, дуже хвилююсь", - продовжила зірка.

"Не сказала головну річ) З вчора я без знепилюючих. Тільки продовжую користуватися судинозвужувальними краплями 2-3 рази на добу. Без них сама не дихаю. А також запахів майже не відчуваю досі", - зазначила Репяхова.

А до цього зірка поділилася кадрами, як проходила підготовка до операції на носі, а також саме хірургічне втручання.

"Тепер я під враженням. Відчуваю абсолютне щастя. Реабілітація порівняно з відчуттям щастя – це нічого. Просто вам безмежно вдячна", - написала Репяхова під відео у своєму блозі.

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