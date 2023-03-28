Популярна співачка Надя Дорофєєва продовжує вражати шанувальників під час свого музичного туру.

На цей раз артистка заінтригувала кадрами, знятими на одному з останніх своїх концертів. Надя Дорофєєва вже не перший тиждень займається туром, тому вирішила таким чином підвести підсумок.

«Просто подивіться до кінця і уявіть собі, що я відчувала на той момент. Немає слів..💔 PS: ну а ми вже ведемо переговори про наступні 30 концертів 😉» - пише Дорофєєва.

У мережі поділилися своєю думкою, не забувши згадати і враження щодо концертів артистки:

«Я вже чекаю на концерти по Україні, щоб знову зірвати десь там голос 🥹😅; чекаємо у Львові; чекаємо у Луцьку; Коли буде концерт у Києві? 💔; Дуже чекаю на тебе в Дніпрі!;

Нереальна енергетика! Дякую за концерт! Чекаємо ще раз у Полтаві; Надя не дарма працювала; Багато вклала у себе і свій тур».

«Ми так натерпілися за цей час! На власному досвіді зрозуміли – цей ресурс нам потрібен на майбутнє. Щоб вистояти, перемогти, мати майбутнє, щоб жити та працювати.

Увечері люди по всьому світу добровільно відключать світло та електроприлади, проте Укренерго цього року просить українців не приєднуватися до акції, найкращим буде – щоденне економне використання електроенергії у піковий ранковий та вечірній годинник» - заявила Надя.

Нагадаємо, що Дорофєєва перевтілилася і вразила зухвалим образом.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва, раніше поскаржившись на фігуру, вразила виглядом у топі.

Також Politeka писала, що Дорофєєва влаштувала "дикі" танці з хлопцем та дівчиною після концерту.