Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво – відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя "Майстер Шеф" колумбійського походження. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Ектор активно допомагає ЗСУ та висвітлює те, що відбувається у своєму блозі. А цього разу Хіменес-Браво показав, що створили росіяни з його домом Ірпенем.

"Мій Ірпінь. Не пробачимо. 28.03.2022 – звільнення міста Ірпінь від російських окупантів", - написав Ектор.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Жах. Тримайся, рідна Україна";

"Стільки горя, приніс цей «російський світ», таку глибоку рану залишив після себе, але мій Ірпінь став для мене з 2019 року";

"Немає прощення росіянам, за наші сльози, за смерть наших дітей";

"Ми з Чернігівської області. Також були в окупації. Відмінно пам'ятаю свої відчуття коли наші хлопці з ЗСУ зайшли до села! Як їх гнали з-під Чернігова!!!! Як я плакала, коли бачила наших військових. Наші хлопці найкращі!";

"Пам'ятайте про бумеранг, все вам повернеться в стократному розмірі, платити будете за кожну хату, село, місто, вулицю, відповісте за кожну сльозинку маленького українця, який через вас пережив весь жах цієї війни!".

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