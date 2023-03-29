Настю Каменських після новин про її хворобу у мережі почали порівнювати з Потапом, засинаючи коментарями.

Згідно з останньою публікацією в Instagram, NK зіткнулася із серйозною хворобою, яка призвела до втрати голосу через утворення на голосових зв'язках. Співачка змушена була відкласти деякі зі своїх концертів через це.

Незважаючи на це, лікарі дали оптимістичний прогноз та впевнені, що після проходження курсу лікування голос та зв'язки відновляться за кілька тижнів. Саме така інформація обурила користувачів мережі, які давно критикують творчість артистки та її чоловіка Потапа.

Як відомо, Потап втік із країни, а сама Каменських не з'являлася в Україні понад півроку, що засмутило шанувальників. Тепер новини про її хворобу супроводжуються різною думкою:

«Бумеранг за чоловіка, де він ховається? Настя якщо ти не співатимеш ніхто і не помітить, що тебе нема; Жіноча версія голосу Зеленського; Почалася війна, то одразу втекли. А інші їздять до військових. Підтримують. А коли закінчиться війна, то й сидіть там, де зараз є;

Та все Настя, на пенсію!; Ой! Відразу всі захворіли! Всім треба за кордоном лікуватися!; Я, перепрошую, але нудить від цього піару; Потрібно терміново їхати за потапом, він вилікує».

Нагадаємо, Каменських на тлі чуток про розлучення з Потапом пояснила, чому вони довго не з'являлися разом.

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