На своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, що секретар РНБО Данілов анонсував появу в ЗСУ ударних безпілотників із дальністю 3000 км і ілюстрував це повідомлення архівним фото німецького пілота, який в 1987 році приземлився на Червоній площі в Москві, оминувши всі засоби ППО.

«ЗСУ підуть у контрнаступ впродовж квітня-травня. Він вже планується на кількох напрямках. Терміни залежать від погоди» - розговорився міністр оборони Рєзніков в інтерв’ю закордонній пресі на третій день після того, як його заступниця Маляр попросила пресу і експертів не обговорювати контрнаступ взагалі.

"Чи є заява міністра частиною інформаційної спецоперації, побачимо. Пам’ятаємо, що перед тим, як ЗСУ здійснили контрнаступ на Харківщині, ми три місяці обговорювали «завдання президента звільнити Херсон»", — додала Марічка Падалко.

Британська розвідка повідомляє, що ЗСУ провели успішну операцію поблизу Бахмута і відтіснили росіян від дороги 0506, через яку йде забезпечення оборонців міста.

Помер військовий Олександр Рожко. Життя ветерана АТО, який був на 4 війнах, забрала онкологія. Олександр був автором відомої пісні «Не сумуй, коли мене немає». Свого часу він подарував її «Антитілам», але кілька разів вони всі виконували її разом в студії і на великих концертах.

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