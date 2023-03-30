Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився непростою для себе новиною.

Євген Клопотенко, відомий кулінар та підприємець, оголосив про завершення важливого етапу у своєму житті після шести років успішної співпраці. За цей час вони з колегою досягли значних результатів не лише у бізнесі, а й у реалізації проектів, які вносять позитивні зміни до культури харчування в Україні та підвищують статус української кухні у світі.

Вони створили успішний бізнес, розвинули кулінарні медіа-ресурси та реалізували безліч важливих проектів, включаючи визнання борщу ЮНЕСКО, реформу системи шкільного харчування та трансформацію професійної освіти кухарів.

Проте цього року стало зрозуміло, що всі стратегічні цілі, які були поставлені на початку партнерства, були досягнуті, і вони вирішили рухатися окремо.

Євген та його команда продовжать свою роботу з популяризації української кухні у світі, а Сашко з fidkeaxa планує консультувати підприємців та продюсувати особисті бренди.

"Тут дійсно є причини відчувати гордість.Продовжуємо втілювати свою любов до українського харчування та розвивати український бізнес", - сказав Клопотенко, оголосивши про непросте рішення.

Також Євген Клопотенко поділився рецептом ненудного сніданку, який можна приготувати за 15 хвилин.

Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.

Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.