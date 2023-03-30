Популярний український телеведучий та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов, який працює у "Сніданку з 1+1" та їздить із благодійними виступами з Дзідзьо та Пономарьовим, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав кумедне фото у незвичайній обновці.

Як видно, на новій фотографії Юрія знято на сходах, він стоїть спиною до камери, щоб продемонструвати своє обновлення. На ньому об'ємна чорна кофта з нецензурним посланням на адресу путіна. Телеведучий виглядає щасливим від такої обновки.

У підписі до публікації Горбунов написав: "Модно! Стильно! І у правильному напрямку! Дякую за стиль та позицію!". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телеведучого:

"Треба нашим спортсменам такої форми на Олімпіаду 2024".

"Тож таку хочу!".

"Крута річ. Нехай зло йде! Хай буде мир, згода, добро і любов".

"Боже, яка краса".

"Чи можна перекупити такий ексклюзив?"

"Модно! Стильно! Креативно!".

"О, Юро, у нас десь має бути фото чи відео в однакових".

"Україна не пробачить".

"Тепер треба зрозуміти, що красивіше: він чи светр".

"Ще потрібно кофтинку: "Путін, щоб ти здох".

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