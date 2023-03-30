Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка судить проект "Майстер Шеф". Зірка була одружена з колегою Іваном Кобцем, який був молодший за неї на 5 років. У пари народилася дочка Віра у 2016 році. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Ольга зайнялася організацією благодійних вечерь, збираючи гроші на допомогу Україні.

А нещодавно Мартиновська закінчила зйомки "Майстер Шефа" та переїхала працювати до Ніцци, Франції. Зірка вже встигла розповісти, що квартиру шукала понад місяць. Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу зірка опублікувала кадри у своєму сторісі, де показала свою дочку, якій сьогодні, 30 березня, виповнюється 7 років.

"Ой, мама щаслива сьогодні, як ніколи", - написала Ольга у публікації, показавши Віру та подружок.

"Гарна робота, Ольга", - написала на ще одному фото Мартиновська.

"Трікаються від щастя сьогодні", - продовжила зірка, показуючи солодкий стіл.

"Листи у майбутнє", - написала в останній публікації шеф-кухар.

Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" показала несподіваного нового члена родини

А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" показала, як дочка відпрацьовує з'їдений пончик.

Також Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" показала, як дочка переживає цей тяжкий час.



