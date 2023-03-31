Актриса, переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина продовжує на заздрість іншим хвалитися відпочинком.

Відома актриса, яка після схуднення викликала багато критики та інегативу, продовжує показувати в мережі свої щасливі моменти. Ксенію Мішину активно критикують за її демонстрацію безтурботного життя, тоді як інші сильно обмежують себе.

Нещодавні відео Ксенії, записані на відпочинку, привернули увагу також до образу актриси. У короткому сарафані вона прогулялася вулицею і похвалилася не лише вдалою засмагою.

«Можна довго шукати щастя, але кружляти босоніж травою актуально завжди 🙃» - заявила Мішина.

У мережі висловили свою думку:

«Дуже атмосферно; Як добре коли дівчатка у сукнях!! Так жіночно! Ксюша красуня, дівчинка має дорослого сина; оператор молодчина, синок це робив?; Завжди приємно дивитися! Їдь додому вже; Вайб, коли в душі 18 😍 Респект, Ксенія;

Ніфіга собі син професійно знімає; Ксенія як завжди така жіночна; Така гарна і легка 😍 як дівчинка-підліток».

Актриса на відпочинку в Єгипті разом із сином, тому намагається показати якнайбільше знімків звідти. На Мишину тим часом продовжує сипатись хейт, який вона тільки висміює.

На цей раз Ксенія покрасувалася перед камерою поруч із сином:

«Мам, а яка в тебе завжди була найкрутіша мрія?

- Мати такого сина, як ти! - пише Ксенія.

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