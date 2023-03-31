Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка кілька років тому набула статусу Міс Україна-Всесвіт, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, останнім часом дівчина багато подорожує, ще нещодавно викладала знімки з Берліна, а тепер поділилася кадрами з Японії.
Судячи з кадрів, Анна вирішила влаштувати фотосесію посеред вечірнього Токіо. Як видно, на прогулянку вона вийшла в стильному образі – на ній коротка спідниця чорна, біла водолазка і вкорочений сірий піджак. Доповнюють цибулю незвичайні черевички на шпильці та чорний бере на голові. Волосся моделі акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж та грайлива посмішка.
У підписі до публікації Неплях написала: "@kiraereminaa1 більше подобається перше фото, а мені друге… А ви що скажете?" Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:
"3 фото теж дуже гарне".
"Ганна, ви така японка".
"Перше – однозначне! Кльові черевички".
"3 найбільше подобається".
"Перше обожнюю".
"Всі дуже гарні".
"А мені 5".
"Перший вогонь".
"Ви всюди гарненька".
"3 фото, красива дівчинка".
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