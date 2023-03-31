Як пише Politeka.net, Моніка Беллуччі – відома італійська актриса, яка прославилася у 90-ті роки серед українців. Нині знаменитості 58 років і вона продовжує сяяти. Не забуває Моніка і про Інстаграм, де ділиться не лише своєю роботою, а й особистими кадрами. А цього разу Моніка опублікувала яскравий образ у червоному костюмі, вихваляючись образів у новій публікації свого блогу.

"Колекційний випуск березень 2023 р", - написала Моніка під кадрами.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Дивовижне фото прекрасної актриси";

«Полювання»;

"Красуня Моніка Белуччі";

"Тобі йде старіння";

"Гарного дня";

"Дійсно гарна робота";

"Я познайомилася з тобою в 20 і ти завжди найкрасивіша. Пам'ятаю, коли я побачив тебе в місті Кастелло";

"Мила і мила Моніка, дякую";

"На заздрість двадцятирічним";

"Кохання всього мого життя, я люблю жінку, яку люблю так сильно, Моніку Белуччі, я люблю тебе";

"Люблю вбрання.. люблю його колір, ти, Моніка, завжди вражаєш нас..!!";

"Мені подобається твоє вбрання, Моніка! Схоже, це твої піжами?";

"Ефектно красива та неймовірна італійська зірка. Люблю тебе, Беллуччі".

Нагадаємо, 58-річна Беллуччі викликала заздрість у сукні з масивними прикрасами.

А ще Politeka повідомляла, що 58-річна Беллуччі з яскравим макіяжем не приховувала зморшок.

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